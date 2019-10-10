القوات التركية تطوّق بلدتي رأس العين وتل أبيض بعد الاستيلاء على القرى المحيطة بهما

قال متحدث من المعارضة السورية، اليوم الخميس، إن القوات التركية وفصائل حليفة من المعارضة السورية تطوق الآن بلدتين حدوديتين في شمال شرق سوريا تخضعان لسيطرة قوات كردية مدعومة من واشنطن، وذلك بعد هجوم بري سيطر فيه الجيش التركي على عدة قرى حول البلديتين.

وأشار الرائد يوسف حمود إلى أن بلدتي راس العين وتل أبيض باتتا تحت الحصار الآن، بعدما سيطر الجيش التركي مدعومًا بمقاتلين من جماعة الجيش الوطني السوري المعارض على عدة قرى حولهما.

والبلدتان اللتان يغلب على سكانها قبائل عربية هدف رئيسي للحملة العسكرية التركية الرامية لطرد مقاتلين أكراد يسيطرون على المنطقة التي تقول أنقرة أنها ترغب في إقامة منطقة آمنة بها.