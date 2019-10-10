بريطانيا تدعو لضبط النفس وإسرائيل تدين التوغل التركي في سوريا‎

دعت بريطانيا لضبط النفس، اليوم الخميس، بعد التوغل العسكري التركي في سوريا، وحذرت من أن الخطوة تهدد بتقويض القتال ضد المتشددين، وقد تسبب معاناة إنسانية.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إنه تحدث مع مسؤولين أتراك ”للتعبير عن خيبة أمل بريطانيا وقلقها حيال التوغل العسكري في شمال شرق سوريا وللمطالبة بضبط النفس“.

وتابع ”يهدد التدخل بالمزيد من المعاناة الإنسانية وتقويض التركيز على التصدي لداعش“.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الخميس، أن إسرائيل ”تدين بشدة“ ”اجتياح تركيا“ للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، محذرًا من ”تطهير عرقي“ للأكراد.

وقال نتنياهو في بيان ”تدين إسرائيل وبشدة الاجتياح التركي للمناطق الكردية في سوريا، وتحذر من تطهير عرقي للأكراد من جانب تركيا وعملائها“. وأضاف نتنياهو أن ”إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع“.