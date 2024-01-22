قلق أوكراني من تزايد استخدام الغاز في الهجمات الروسية

تزايد القلق في أوكرانيا بشأن الاستخدام المتصاعد للغازات الكيميائية من قبل الجيش الروسي.

وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مكتب المدعي العام في كييف أفاد بأنه من بين 626 هجومًا موثقًا شنه الجيش الروسي، تم تأكيد 64 حالة استخدام للغاز، ولا سيما غاز CS.

وأكد مكتب المدعي أن هذا أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات خطيرة في صفوف القوات الأوكرانية، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة في آذار/ مارس 2023 بسبب غاز مجهول.

ورغم الاعتراف بهذا التطور، فإنه لم تتم مناقشته باستفاضة من قبل السلطات الأوكرانية.

وبدوره، يكشف المقدم دميترو كليمينكو، المسؤول عن وحدة NRBC (النووية أو الإشعاعية أو البيولوجية أو الكيميائية)، عن تدهور الوضع على الخطوط الأمامية، مسلطا الضوء على زيادة كبيرة في استخدام الغاز منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدءًا من إطلاق الطائرات دون طيار للقنابل اليدوية والتقدم إلى المدفعية التي تقدم قذائف خاصة تطلق الغاز بشكل علني في ساحة المعركة.

وقالت "لوموند" إن الهدف من استخدام هذه الغازات هو إجبار المقاتلين على الخروج من المواقع المحصنة ومن ثم استهدافهم بالمدفعية أو الطائرات دون طيار، وإعاقة أكبر عدد ممكن من الجنود، ما يسهل السيطرة على المواقع الإستراتيجية.