الرئيس البيلاروسي يعتزم الترشح لولاية جديدة

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الأحد، أنه يعتزم الترشّح مجددا للانتخابات العام المقبل، ما قد يمدّد حكمه للبلاد إلى 36 عامًا، إذ يتولى السلطة منذ 1994.

وتزامن إعلان لوكاشينكو مع إجراء بيلاروس، حليفة روسيا، اليوم الأحد انتخابات برلمانية وصفتها المعارضة بأنها "صورية"، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ونقلت قناة على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها فريق لوكاشينكو قوله: "أَخبِروهم أنني سأترشح للانتخابات" في العام 2025.