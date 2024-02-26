الرئيس البيلاروسي يعتزم الترشح لولاية جديدة
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الأحد، أنه يعتزم الترشّح مجددا للانتخابات العام المقبل، ما قد يمدّد حكمه للبلاد إلى 36 عامًا، إذ يتولى السلطة منذ 1994.
وتزامن إعلان لوكاشينكو مع إجراء بيلاروس، حليفة روسيا، اليوم الأحد انتخابات برلمانية وصفتها المعارضة بأنها "صورية"، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
ونقلت قناة على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها فريق لوكاشينكو قوله: "أَخبِروهم أنني سأترشح للانتخابات" في العام 2025.
وتعد انتخابات الأحد الأولى على مستوى البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في 2020، التي أثارت موجة احتجاجات.
وحثّ معارضو لوكاشينكو في المنفى الشعب البيلاروسي على البقاء في المنازل ومقاطعة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي لا تضم مرشحين معارضين حقيقيين، وفقًا للوكالة الفرنسية.
وأعلن لوكاشينكو أنّ السلطات "تعلّمت الدرس" من احتجاجات 2020، وأنّ انتخابات الأحد لن تشهد "تمرّدا".
ونشرت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ترفض فيه انتخابات الأحد.
وقالت: "لنكن واضحين: محاولة النظام استخدام هذه الانتخابات المزيفة لإضفاء الشرعية على سلطته لن تنجح"، مضيفة أن "شعب بيلاروس يرى الحقيقة وراء هذه الخدعة"، كما حثّت المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات.
من جهتها، ندّدت الولايات المتحدة الأحد بـ"انتخابات برلمانية صورية"، حيثُ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في منشور على منصة "إكس": "من المستحيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مناخ من الخوف ووجود أكثر من 1400 سجين سياسي. ندعم التطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي".