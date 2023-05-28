ترحيب أممي باجراءات منع "انعدام الجنسية" في قيرغيزستان

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقانون جديد صدر في قيرغيزستان ويدخل حيز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو، ويقضي بضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في البلاد عند الولادة، بغض النظر عما إذا كان آباؤهم غير موثقين في السجلات المدنية أو من عديمي الجنسية.

وقالت المفوضية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن "قيرغيزستان أصبحت مثالا رائدا في كيفية القضاء على انعدام الجنسية بعدما باتت أول دولة في العالم تعالج جميع حالات انعدام الجنسية المعروفة لديها".

وأضافت: "ستواصل المفوضية دعم وتشجيع حكومة قيرغيزستان على تعزيز هذا النجاح من خلال الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لعام 1954 و1961 بشأن انعدام الجنسية".