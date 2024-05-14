هجوم واسع النطاق يستهدف شبكة الإنترنت في إيران
تعرضت شبكة الإنترنت في إيران خلال الأيام الأخيرة إلى هجمات إلكترونية شديدة وواسعة النطاق، وفق مسؤول إيراني، الذي أكد أن ضعف البنية التحتية للبلاد ووزارة الاتصالات وقف حائلا أمام التعامل معها.
وعلى مدى الأيام الماضية، كان هناك ضعف واضح في شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى انقطاعه عدة ساعات في بعض المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران.
وقال بويا بير حسين لو، الرئيس التنفيذي لشركة "أبر آروان"؛ وهي شبكة إيرانية حكومية خاضعة للعقوبات الغربية لتقديم المحتوى والخدمات السحابية، إن "انقطاع الإنترنت في الفترة الأخيرة يعود إلى هجمات إلكترونية واسعة النطاق، ولا تستطيع البنية التحتية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعامل معها".
وأضاف، في تصريحات صحفية: "وزارة الاتصالات هي وحدها القادرة على التحقيق في الشبكة بشكل متكامل وتحديد سبب حاسم لمشاكل الشبكة، لكن ما رأيناه منذ بداية العام وحتى اليوم هو أن اضطرابًا شديدًا يحدث بسبب هجمات DDoS على المشغلين وشركة البنية التحتية".
وأوضح: "كما شهدنا في الأسبوع الماضي اضطرابات خطيرة على شكل مقطعي ولمدة تتراوح بين 3 إلى 10 دقائق؛ وبهذه الطريقة، لاحظنا انقطاعات لمدة ثلاث دقائق أو خمس أو عشر دقائق بشكل متكرر في مشغلين مختلفين، ويبدو أن السبب الرئيس لهذه الاضطرابات هو احتكار شركة البنية التحتية وعدم قدرتها على توفير النطاق الترددي الكافي والمتكرر والتعامل مع هجمات DDoS".
ولم يحدد المسؤول الإيراني الجهة أو الدولة التي تقف وراء الهجمات الإلكترونية على بلاده، كما لم يكشف عن حجم الأضرار التي تسببت بها تلك الهجمات.
كما حذّر بير حسين لو من "تزايد استخدام برامج تجاوز الحجب في إيران (VPN)"، وقال: "يلجأ معظم مستخدمي الإنترنت في الدولة إلى أدوات كسر التصفية، وأصبح أمن المعلومات مصدر قلق لهم".
وتفرض السلطات الإيرانية قيوداً واسعة على شبكة الإنترنت، وتحجب منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الأكثر شعبية؛ ما يدفع الإيرانيين إلى شراء واستخدام برامج تجاوز الحجب، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف شبكة الإنترنت لدى المستخدمين.