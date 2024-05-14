هجوم واسع النطاق يستهدف شبكة الإنترنت في إيران

تعرضت شبكة الإنترنت في إيران خلال الأيام الأخيرة إلى هجمات إلكترونية شديدة وواسعة النطاق، وفق مسؤول إيراني، الذي أكد أن ضعف البنية التحتية للبلاد ووزارة الاتصالات وقف حائلا أمام التعامل معها.

وعلى مدى الأيام الماضية، كان هناك ضعف واضح في شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى انقطاعه عدة ساعات في بعض المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران.

وقال بويا بير حسين لو، الرئيس التنفيذي لشركة "أبر آروان"؛ وهي شبكة إيرانية حكومية خاضعة للعقوبات الغربية لتقديم المحتوى والخدمات السحابية، إن "انقطاع الإنترنت في الفترة الأخيرة يعود إلى هجمات إلكترونية واسعة النطاق، ولا تستطيع البنية التحتية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعامل معها".