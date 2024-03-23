"داعش" ينشر صورة لمنفذي هجوم موسكو
نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، عبر تطبيقها على موقع "تليغرام" صورة، لأربعة من مقاتليه، الذين نفّذوا الهجوم على مركز تجاري في موسكو، والذي أدى لمقتل عشرات الأشخاص.
وقال التنظيم الإرهابي في بيان، إن أربعة من مقاتليه "كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة"، نفّذوا الهجوم على موسكو.
وأوضح في البيان، الذي نشره على تطبيق "تليغرام": "اقتحم المقاتلون القاعة وشرع ثلاثةٌ منهم بإطلاق النار على الحشد، في حين انهمك المقاتل الرابع بإضرام النيران بواسطة قنابل حارقة".
ولفت إلى أن الهجوم، الذي تبناه التنظيم سابقًا، "يأتي في السياق الطبيعي للحرب المشتعلة" بين "داعش" ومن وصفها بـ"الدول المحاربة للإسلام".
وألقت السلطات الروسية، اليوم السبت، القبض على 11 منهم أربعة يشتبه في أنهم مسلحون لهم صلة بالهجوم.