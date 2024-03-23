"داعش" ينشر صورة لمنفذي هجوم موسكو

نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، عبر تطبيقها على موقع "تليغرام" صورة، لأربعة من مقاتليه، الذين نفّذوا الهجوم على مركز تجاري في موسكو، والذي أدى لمقتل عشرات الأشخاص.

وقال التنظيم الإرهابي في بيان، إن أربعة من مقاتليه "كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة"، نفّذوا الهجوم على موسكو.