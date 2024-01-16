تقرير: الظروف مهيأة لحرب عالمية ثالثة

حذَّر تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، من "ظروف مهيأة" لنشوب حرب عالمية ثالثة، على وقع إجراءات يتخذها الرئيس الصيني شي جين بينغ "لتطهير المؤسسة العسكرية من القادة غير الراغبين بغزو تايوان".

ونقل الموقع عن المحلل العسكري غوردون تشانغ من معهد "غيتستون" الأمريكي، قوله إن " الرئيس الصيني يحاول فرض سيطرته على الجيش، ويرى أنه بحاجة لضباط مستعدين فعلاً للقتال".

تشانغ وهو مؤلف كتاب "الصين في طريقها إلى الحرب"، لفت إلى الانطباع السائد بأن العديد من جنرالات الجيش الصيني لا يريدون القتال، ما يعني وجود قوة عسكرية تقودها مجموعة من الضباط المترددين بشأن خوض الحرب.

ومنذ توليه السلطة، العام 2012، قام شي جين بينغ بإصلاح المؤسسة العسكرية الصينية من خلال تقليص عدد أفرادها، وإعادة هيكلتها، والسعي إلى تحسين التعاون العسكري المدني، إضافة إلى إصلاحات أخرى، بيد أن جهوده الإصلاحية بلغت ذروتها، في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2023، عندما أقال الرئيس الصيني 9 من كبار الضباط مرة واحدة .

ومنذ ذلك الوقت والتقارير الإعلامية والتقييمات الاستخبارية الأمريكية تشير إلى أن القرارات الأخيرة تتعلق بمحاربة الفساد، وهو السبب الذي غالبًا ما يُشار إليه عند إقالة مسؤولين صينيين فجأة، ولكن يرى شانغ أن "هذا ليس هو السبب الحقيقي وراء إقالة الجنرالات التسعة بالنسبة له، ما قام به الرئيس هو - على الأرجح - تطهير في صفوف الجيش يستهدف الضباط المترددين في خوض الحرب".