بلينكن: المقاربة الغربية لمنطقة الساحل لم تكن كافية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن بلاده تمثل شريكا أفضل من روسيا لمساعدة منطقة الساحل على مكافحة الفقر وعنف المتشددين، لكنه أقر بأن المقاربة العسكرية التي اعتمدتها الولايات المتحدة وكذلك فرنسا، القوة المستعمرة سابقا لهذه المنطقة، لم تكن كافية.

وقال بلينكن في المقابلة، التي أجريت مساء ويوم أمس الخميس في نيامي: "يجب اعتماد مقاربة شاملة يكون فيها الأمن ضرورة مطلقة، لكن هذا ليس كافيا.. وواقع كون النيجر التي هي إحدى أفقر دول العالم، بمثل هذه الفاعلية يؤكد بحسب رأيي أهمية اختيار هذه المقاربة الشاملة".

في ختام لقاء الخميس مع رئيس النيجر محمد بازوم، أعلن بلينكن عن تقديم مساعدة إنسانية جديدة لدول الساحل بينها النيجر بقيمة 150 مليون دولار ما يرفع إجمالي هذه المساعدة إلى 233 مليون دولار لعام 2023.