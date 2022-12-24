تركيا تبحث مع روسيا استخدام الأجواء السورية في عملية عسكرية محتملة

ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتهدد بهجوم جديد منذ شهور. وصعدت أنقرة استعداداتها الشهر الماضي بعد تفجير في إسطنبول، حمَّلت مسلحين أكرادا مسؤولية تنفيذه.

ونفت جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية، ضلوعهما في الهجوم الذي وقع في شارع مكتظ مخصص للمشاة.

وشنت تركيا ضربات جوية على أهداف لوحدات حماية الشعب في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هجوم بري محتمل.