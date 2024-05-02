طالبان تجبر سكان بنجشير على التخلي عن الهواتف الذكية

قال سكان من ولاية بنجشير شمال أفغانستان، الخميس، إن حركة طالبان أطلقت مرة أخرى حملة لجمع الهواتف الذكية في هذه الولاية.

وتعد ولاية بنجشير معقل المعارضة الأفغانية، وفي مقدمتهم الجبهة الوطنية للمقاومة التي يقودها السياسي والعسكري أحمد مسعود.

ونقلت وكالة أنباء "الجمهورية" الأفغانية نقلاً عن مصادر محلية، أن "مقاتلي طالبان بدؤوا هذه الحملة منذ أمس الأربعاء، خاصة في المكاتب الحكومية في ولاية بنجشير".

وقال سكان بنجشير إن "مقاتلي طالبان أقاموا أمس الأربعاء نقاط تفتيش على طرق مقاطعات الولاية لجمع الهواتف الذكية".

وبحسبهم، كان مقاتلو طالبان يقومون أيضًا بفحص الملفات الموجودة داخل الهواتف المحمولة لسكان بنجشير.