الاتحاد الأفريقي ينضم رسميًا إلى مجموعة العشرين
انضم الاتحاد الأفريقي رسميًا، السبت، إلى مجموعة العشرين التي يتعيّن على قادتها المجتمعين في نيودلهي أن يظهروا استعدادهم لتقديم التزامات ملموسة لصالح البلدان النامية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة هذا العام في نيودلهي في كلمته الافتتاحية "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".
وانتقل غزالي عثماني رئيس جزر القمر التي ترأس الاتحاد الأفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.
من جهته، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بانضمام الاتحاد الأفريقي مؤكدًا أن "أفريقيا ستقدم مساهمة فعالة في مواجهة التحديات العالمية".
ويضمّ الاتحاد الأفريقي الذي أسّس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 55 دولة عضو (بما فيها 6 معلقة عضويتها)، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي 3 تريليونات دولار، وكانت القارة حتى الآن ممثلة في مجموعة العشرين بدولة واحدة هي جنوب أفريقيا.
ويمثل انضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا لمودي الذي من المتوقع أن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الوطنية العام المقبل.
وأظهرت الهند التي ترأس هذا العام هذه المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات الغربية والناشئة، رغبتها في أن تكون الصوت المطالب بـ "حاجات بلدان الجنوب" في عالم يشهد انقسامات.
واعتبر مودي في كلمته الافتتاحية أن "العالم يعاني أزمة ثقة هائلة، والحرب عمقت قلة الثقة هذه، وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فإننا أيضًا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".
وفي وقت لاحق، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نيودلهي للانضمام إلى زعماء مجموعة العشرين.
وذكر مصدر مطلع أن الوفود المشاركة في القمة توصلت إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وأضاف أن الوفود ما زالت تناقش ما إن كان سيتم إصدار بيان مشترك للزعماء أم بيان في نهاية القمة.
ويمثل روسيا في الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي قال إنه سيعرقل إصدار الإعلان الختامي ما لم يعكس موقف موسكو بشأن أوكرانيا وأزمات أخرى.