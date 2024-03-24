الصين تلوح بالتصعيد ردا على "استفزازات" الفلبين

حذَّرت وزارة الدفاع الصينية، الفلبين، من الأفعال "الاستفزازية"، قائلة إن بكين ستحمي سيادتها الإقليمية، وذلك بعد يوم من وقوع احتكاك بين الجانبين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، "نطالب الفلبين بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراعات وتصعيد الوضع، والتوقف عن جميع الأعمال المخالفة والاستفزازية".

وتابع البيان "إذا دأبت الفلبين على القيام بأفعال تمثل تحديًا للصين، فسوف تواصل بكين اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بقوة".

جاءت هذه التصريحات بعد أن قال خفر السواحل الصيني، إنه اتخذ تدابير ضد سفن فلبينية في المياه المتنازع عليها بالقرب من جزر سكند توماس شول وجزر سبراتلي في اليوم السابق، وهي إجراءات وصفتها الفلبين بأنها "غير مسؤولة واستفزازية".

وقالت قوة العمل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي في بيان، أمس السبت، إن الحادث شمل استخدام مدافع المياه ضد قارب مدني تم استئجاره لإعادة تزويد القوات بالإمدادات، وفقًا لرويترز.