بعد قرار أنقرة.. أمريكا تحض إسرائيل وتركيا على تخطي خلافاتهما‎

حضت الولايات المتحدة، الإثنين، تركيا وإسرائيل على حل خلافاتهما بعد أن أعلنت أنقرة تعليق المبادلات التجارية في محاولة "لإجبار" الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر رداً على سؤال بشأن تجميد المبادلات التجارية: "كلاهما حليفان، ونحن نشجعهما على تخطي خلافاتهما".

وغالباً ما تتسم التعليقات العلنية للولايات المتحدة بشأن تركيا بالحذر، وسط علاقات متوترة مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبرر الرئيس التركي، الذي يوجه انتقادات علنية لإسرائيل، الجمعة، قرار تعليق التعاملات التجارية بأنه "لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار وزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".

وتركيا، وهي من الدول القليلة ذات الأغلبية المسلمة التي تعترف بإسرائيل، كانت قد أعلنت في نيسان/أبريل فرض قيود على الصادرات إلى إسرائيل تشمل 54 منتجاً من الحديد والصلب إلى وقود الطائرات.