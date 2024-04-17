تعاظم شعور "التهميش" في أوكرانيا بعد "هبة" الغرب لحماية إسرائيل

كشف تقرير فرنسي أن شعوراً بـ "التهميش" بات يتعاظم في أروقة القيادة الأوكرانية عقب ما يمكن وصفها بـ "الهبة" الغربية لحماية إسرائيل.

ورأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "الرد السريع" من أمريكا وبريطانيا وفرنسا لحماية إسرائيل من الهجوم الإيراني أثار الغضب في أوكرانيا، مع اشتداد القصف الروسي خلال الأيام الأخيرة.

والإثنين، حاول وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، فقط، تبرير استحالة تدخل مماثل لحماية الأراضي الأوكرانية من تفجيرات الكرملين، مشيرًا إلى خطر التصعيد.

وأدى غياب الاشتباك المباشر من جانب قوات حلف "الناتو" مع القوات الروسية إلى تفاقم خيبة الأمل بين الأوكرانيين، وفق الصحيفة.