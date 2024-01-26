إيران تنفي تلقيها تحذيرا أمريكياً قبل هجوم كرمان
نفت مصادر إيرانية مطلعة ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن حذرت طهران من الهجوم في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، الذي وقع في 3 من يناير/كانون الثاني الجاري.
ونفى مصدر دبلوماسي مطلع، الجمعة، في محادثة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إيرنا"، ما وصفها بـ"مزاعم" صحيفة وول ستريت جورنال بأن المخابرات الأمريكية نبهت إيران قبل الحادث في كرمان.
ومن جانبه، قال مسؤول أمني مطلع في محادثة مع الوكالة الإيرانية رداً على ادعاء الصحيفة الأمريكية "إذا كانت هناك رسالة أمنية متبادلة من قبل الولايات المتحدة، فقد كان ذلك بهدف حمايتها من رد إيران".
وأوضح المسؤول الأمني: إذا كانت هناك رسالة أمنية متبادلة من قبل الولايات المتحدة، فإن ذلك كان بهدف حماية واشنطن من رد إيران، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة".
وقُتل 85 شخصًا وأصيب 284 آخرون في انفجارين وقعا في 3 كانون الثاني/يناير في كرمان خلال الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس.
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها قبل التفجيرات التي شهدتها كرمان، حذرت إيران من خطر وقوع "هجوم إرهابي" وشيك من خلال تقديم تفاصيل.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن التحذير لإيران من "تهديد إرهابي وشيك" يستند إلى سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في الكشف عن المعلومات حول "الهجمات الإرهابية" لمنع وقوع "ضحايا أبرياء" التي تقدمها لدول أخرى.
وقبل ساعات من هذه التصريحات، نشرت وول ستريت جورنال هذه القضية.
وكتبت الصحيفة في تقرير حصري أن واشنطن قدمت معلومات قابلة للاستخدام للسلطات الإيرانية قبل الهجوم الانتحاري في كرمان.
وبحسب التقرير، فإن هذه المعلومات حول المكان والزمان كان من الممكن أن تكون مفيدة "لتحييد" الهجوم أو تقليل عدد الضحايا.
وبقبوله المسؤولية عن الانفجارين، وصف تنظيم داعش ما حدث بأنه "استمرار للحملة ضد الشيعة".
وبعد أسبوع من هذه الهجمات، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنها حددت هوية العقل المدبر لهذه التفجيرات وإنه رجل طاجيكي يحمل لقب "عبد الله تاجيكي".