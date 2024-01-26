إيران تنفي تلقيها تحذيرا أمريكياً قبل هجوم كرمان

نفت مصادر إيرانية مطلعة ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن حذرت طهران من الهجوم في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، الذي وقع في 3 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ونفى مصدر دبلوماسي مطلع، الجمعة، في محادثة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إيرنا"، ما وصفها بـ"مزاعم" صحيفة وول ستريت جورنال بأن المخابرات الأمريكية نبهت إيران قبل الحادث في كرمان.

ومن جانبه، قال مسؤول أمني مطلع في محادثة مع الوكالة الإيرانية رداً على ادعاء الصحيفة الأمريكية "إذا كانت هناك رسالة أمنية متبادلة من قبل الولايات المتحدة، فقد كان ذلك بهدف حمايتها من رد إيران".