تقرير: لابيد يعرض على حكومة نتنياهو المساعدة بالتعامل مع إدارة بايدن بالملف الإيراني‎‎

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، يائير لابيد، أنه عرض على الحكومة المقبلة التي من المتوقع أن يشكلها زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، المساعدة في التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالملف الإيراني.

وجاء ذلك، خلال لقاء مغلق جمع لابيد مع أعضاء منظمة خيرية في مكتبه في مدينة القدس، اليوم الأحد، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن لابيد قوله، إن "المساعدة التي يرغب بتقديمها لحكومة نتنياهو ستكون فيما يتعلق بالتعامل مع الإدارة الأمريكية في الملف الإيراني"، متابعاً: "لدي علاقات أفضل من نتنياهو مع الديمقراطيين، وقد عرضت المساعدة على الحكومة الجديدة بشأن القضية الإيرانية".

وأضاف لابيد: "ما أحاول القيام به هو العمل على تحقيق اتفاق دولي أطول وأقوى مع إيران، لقد تحدثت عن هذا الأمر مطولاً مع الرئيس بايدن"، مشيراً إلى أن الاتفاق بين إيران والدول الغربية لن يتم التوصل إليه قريبا.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن نتنياهو قد يصطدم مع الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالملف الإيراني، خاصة أنه يعتبر المتسبب في إعلان واشنطن عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.