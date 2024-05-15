رئيس الوزراء المالي يغضب شخصيات حكومية بكتاب "مالي.. حياتي!"

وقال ساكو فيما يتعلق بعلاقات مايغا مع الجنرال موسى تراوري، الذي حكم مالي من عام 1968 إلى 1991، إن "ما تضمنه الكتاب هراء وأكاذيب ملفقة".

بدوره، قال الوزير المالي السابق يايا سانغاري إن الكتاب غير قابل للتصنيف ولا يمكن تسميته إلا "شيئًا"، وفق تعبيره، معتقدا أنه مهد الطريق لمعاركه الأخيرة ضد الديمقراطية، التي استفاد منها كثيراً في ظل مختلف الأنظمة التي فتحت له ذراعيها بحسن نية.

وأشار، في بيان، إلى أن "الأكاذيب والافتراءات والتلاعب هي سيرة ذاتية يكشف من خلالها عن شخصيته الحقيقية".