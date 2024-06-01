بعد اغتيال 37 مرشحا.. المكسيك تجري الانتخابات الأكثر دموية في تاريخها

وبذلك ارتفع عدد المرشحين الذين تم اغتيالهم في إطار انتخابات 2024 إلى 37 مرشحا، وهو ما يزيد بمرشح واحد عن العدد خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 عندما قُتل 36 مرشحا، حسبما تشير بيانات مؤسسة "إنتجراليا" للاستشارات الأمنية.

وصارت جرائم العنف من أبرز القضايا في السباق الرئاسي هذا العام، حيث اضطر حزب الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الحاكم إلى تقديم ما يدافع به وسط معدل جرائم القتل الآخذ في الارتفاع، بينما تسعى المعارضة إلى استغلال هذا للمطالبة بالتغيير.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن تفوز مرشحة الحزب الحاكم كلوديا شينباوم في انتخابات الأحد، لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة بالمكسيك.

وسجلت إنتجراليا أيضا 828 هجوما لم تسفر عن سقوط قتلى بين المرشحين خلال موسم الانتخابات الحالي.