هل تعرض ترامب للصفع من شاب إيراني؟ (فيديو)

كشفت منصة متخصصة في التحقق من صحة الأخبار، حقيقة فيديو متداول قال ناشروه إنه يظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يتلقى صفعة قوية من شاب إيراني كردي خلال خطاب انتخابي ألقاه أخيراً.

وذكرت منصة "تأكد" أن حساباً يحمل اسم "روسيا مباشر" نشر الفيديو على منصة إكس، وقال :" إن ترامب سخر من امرأة إيرانية كانت ترتدي ثوبًا كرديًا؛ ما أثار غضب الزوج وبحث عن فرصة للانتقام".

ونشرت الفيديو حسابات إيرانية على "إكس"، وحقق مئات آلاف المشاهدات والمشاركات.