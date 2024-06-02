سلطات النيجر تستنفر إثر تهديدات حركة متمردة بتفجير "منشآت" نفطية

استنفرت السلطات النيجرية أجهزتها الأمنية لتعزيز حماية المنشآت الكهربائية والنفطية ومستودعات الوقود في العاصمة، بمواجهة تهديد جماعة متمردة معادية للمجلس العسكري.

وترأس الجنرال أسومان عبده هارونا، حاكم نيامي وأحد شخصيات المجلس العسكري الناتج عن الانقلاب الذي قاده عبد الرحمن تياني، مجلسًا إقليميًا حول أمن العاصمة "والمناطق المحيطة بها".

وفي مواجهة التهديد بالتخريب من جبهة التحرير الوطني المتمردة التي يتزعمها محمود صلاح، ناقش المجلس تعزيز اليقظة وتأمين بعض المرافق في نيامي، بحسب ما أوردته قناة الساحل الحكومية، السبت.

وعلى وجه الخصوص تأمين شركتي "كهرباء النيجر" و"الهيدروكربون النيجرية"، وهما شركتان عموميتان.

ونشأت جبهة التحرير المتمردة في أغسطس/آب 2023 على الحدود الليبية بعد شهر من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بانقلاب، خرج منه النظام الحاكم.

وأعلن محمود صلاح على "فيسبوك"، أنه حمل السلاح ضد المؤسسة العسكرية الحاكمة، للمطالبة "بالإفراج" عن محمد بازوم المحتجز في مقر إقامته في نيامي، و"استعادة الشرعية الدستورية".

وهدد محمود صلاح بـ"تفجير المنشآت"، ولا سيما النفط في منطقة أغاديم (شمال شرق البلاد)، حيث توجد آبار الذهب الأسود، وحتى الآن لم تنفذ الحركة تهديداتها.

وكان محمود صلاح قد قاد جبهة متمردة أخرى في الفترة من 2019 إلى 2022. وأراد محاربة الفساد والحكم السيئ في عهد محمدو إيسوفو وخليفته محمد بازوم، المنتخب في عام 2021. وبعد أن ألقى سلاحه، استقبله محمد بازوم في قصر الرئاسة.