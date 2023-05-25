إسرائيل تعلن إسقاط مسيّرة اجتازت الحدود مع لبنان

أسقط الجيش الإسرائيلي مسيَّرة اجتازت الحدود من لبنان، في وقت سابق اليوم الخميس، على ما أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "رصدت قوات الجيش مسيّرة اجتازت (الحدود) من لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها".