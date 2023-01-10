اتهام منفذ هجوم في نيويورك بالسعي للانضمام لتنظيم داعش
قال ممثلو ادعاء اتحاديون الاثنين إن متهما باستخدام شاحنة لقتل ثمانية أشخاص على طريق دراجات في مانهاتن، في عيد الهالوين عام 2017، متعاطف مع تنظيم داعش ونفذ الهجوم لإرضاء الجماعة المتشددة.
وقال ألكسندر لي، مساعد المدعي العام الأمريكي، أمام هيئة المحلفين خلال 30 دقيقة من التصريحات الافتتاحية، إن سيفولو سايبوف ( 34 عاما) ترك وراءه "ساحة دمار ورعب" حين استخدم شاحنة مستأجرة كسلاح ودهس أشخاصا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
ويزعم ممثلو الادعاء أن سايبوف بدأ في عام 2014 البحث عن تنظيم داعش على الإنترنت وكان بحوزته سكاكين مُسننة يوم الهجوم.
وقال لي "بعد الهجوم مباشرة، أعلن بفخر لماذا فعل ذلك. لقد فعل ذلك من أجل تنظيم داعش الإرهابي الوحشي. كان مسرح دمار ورعب تسبب فيه المدافع عن التنظيم ".
ودفع سايبوف بأنه غير مذنب في لائحة الاتهام التي ضمت 28 اتهاما منها القتل العمد وتقديم الدعم المادي لتنظيم داعش.
وقال القاضي فيرنون بروديريك من المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية للقاضي في سبتمبر/ أيلول إنها تعتزم المطالبة بعقوبة الإعدام لسايبوف. وهذه أول محاكمة اتحادية تستهدف توقيع عقوبة الإعدام في عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني 2021.
وفي حالة إدانته، يمكن أيضا أن يُحكم على سايبوف بالسجن المؤبد دون إفراج مشروط.
وقال مدعون إن سايبوف اختار عيد الهالوين لأنه اعتقد أنه سيكون هناك عدد كبير من الناس في الشوارع، وإنه خطط أيضا لضرب جسر بروكلين.