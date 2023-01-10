اتهام منفذ هجوم في نيويورك بالسعي للانضمام لتنظيم داعش

قال ممثلو ادعاء اتحاديون الاثنين إن متهما باستخدام شاحنة لقتل ثمانية أشخاص على طريق دراجات في مانهاتن، في عيد الهالوين عام 2017، متعاطف مع تنظيم داعش ونفذ الهجوم لإرضاء الجماعة المتشددة.

وقال ألكسندر لي، مساعد المدعي العام الأمريكي، أمام هيئة المحلفين خلال 30 دقيقة من التصريحات الافتتاحية، إن سيفولو سايبوف ( 34 عاما) ترك وراءه "ساحة دمار ورعب" حين استخدم شاحنة مستأجرة كسلاح ودهس أشخاصا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.