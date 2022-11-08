بعد 6 أيام من فوزه بالانتخابات.. بايدن يهنئ نتنياهو

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، زعيم حزب "الليكود" واليمين الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو على صفحته الرسمية في "تويتر": "اتصل بي الرئيس بايدن وهنأني على فوزي بالانتخابات، وقال لي إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، شكرت الرئيس بايدن على صداقته الشخصية التي امتدت 40 عامًا بيننا وعلى التزامه تجاه دولة إسرائيل، وأخبرته أنه في وسعنا الحصول على اتفاقيات سلام إضافية والتعامل مع تهديد العدوان الإيراني".

يأتي اتصال بايدن بنتنياهو بعد ستة أيام من إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية مقاطعة إدارة بايدن لوزراء محتملين من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

في السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "القضية الرئيسة في الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة ستكون علاقات حكومة نتنياهو بالإدارة الأمريكية، خاصة في ظل القلق الأمريكي بشأن صعود اليمين المتطرف ومشاركته بالحكومة"، مشيرة إلى أنه "ليس من المؤكد كيف ستكون علاقة نتنياهو بالحزب الديمقراطي، خاصة في ظل الاستياء الذي يشعر به الديمقراطيون تجاه زعيم الليكود وشركائه في اليمين المتطرف".

وأضافت الصحيفة: "يبدو أن إدارة بايدن ستتخذ موقفا متشدداً في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، كما يجب على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيستمر في سياسة الحكومة الحالية التي دعت لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقديم الإغاثة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة".