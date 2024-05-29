بجواب رمادي.. رئيس إيران المؤقت يعلق على أنباء ترشحه للانتخابات

علّق الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر دزفولي، على أنباء عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في أواخر الشهر المقبل، دون أن يؤكد أو ينفي ذلك.

وردًّا على سؤال حول نيته الترشح للانتخابات، قال مخبر: "نحن نقوم بالخدمة، ما هذه الكلمات التي تطلقونها".

ولم يعطِ مخبر الذي تسلم منصب رئاسة الجمهورية بالوكالة خلفاً لإبراهيم رئيسي الذي قتل في تحطم مروحية، مزيدا من التوضيحات حول موقفه.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت في وقت سابق، إن مخبر، المقرب من المرشد علي خامنئي، يُعد أحد أهم المرشحين لخلافة رئيسي.

في سياق متصل، نفى وزيرا الداخلية أحمد وحيدي، والسياحة عزت الله ضرغامي، نيتهما الترشح.

وأضاف وحيدي: لا يوجد أي حظر قانوني على ترشح محمد مخبر، لكني لا أعرف قراره، مبينًا أن "الشعب يريد استمرار حكومة رئيسي".