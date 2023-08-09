الجيش الإثيوبي يطرد ميليشيا محلية من مدينة رئيسية في أمهرة

وسرعان ما أصبحت الاضطرابات أخطر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ انتهاء الحرب الأهلية، التي استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة لأمهرة، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضي، وسارعت بإرسال الجنود إلى الخطوط الأمامية.

وقال العضو في ميليشيا فانو من جوندار لرويترز إن قوات الدفاع الوطني، مدعومة بشرطة مكافحة الشغب وميليشيات موالية للحكومة، طردت مقاتلي فانو من المدينة، أمس الثلاثاء.

وأضاف، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "كان قتالا عنيفا. قوة الدفاع الوطني استخدمت الدبابات. مقاتلونا كانوا يستخدمون بنادق الكلاشينكوف فقط".

وأوضح مسؤول محلي في جوندار أن الجيش "يسيطر بشكل كامل تقريبا على المدينة". وقال ساكن آخر في جوندار إنه شاهد الجيش يدخل وسط المدينة بعد ظهر أمس الثلاثاء.

ونشرت الإدارة الإقليمية في أمهرة بيانا على صفحتها على فيسبوك، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، قالت فيه إنه تم "تحرير" جوندار وبحر دار عاصمة الإقليم من فانو، لكن البيان لم يعد متاحا اليوم.

ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم الإدارة الإقليمية والحكومة الإثيوبية وقوة الدفاع الوطني حتى الآن على طلبات للتعليق.