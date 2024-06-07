بالإجماع.. إعادة انتخاب مودي لرئاسة الحكومة الهندية

انتخب نواب التحالف الوطني الديمقراطي الهندي ناريندرا مودي رسميًا، اليوم الجمعة، رئيسًا للوزراء لولاية تاريخية ثالثة على التوالي.

وفاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 293 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدًا، كما فاز تحالف الهند بقيادة حزب المؤتمر الوسطي بزعامة راهول غاندي بأكثر من 230 مقعدًا متجاوزًا التوقعات.

وصوت المشرعون من حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه، بما في ذلك حزب التيلجو ديسام (TDP)، وجاناتا دال (المتحدون)، بالإجماع لصالح مودي ليصبح الزعيم في الاجتماع الأول للتحالف بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج في الـ4 من شهر حزيران/يونيو الجاري.