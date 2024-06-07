بالإجماع.. إعادة انتخاب مودي لرئاسة الحكومة الهندية
انتخب نواب التحالف الوطني الديمقراطي الهندي ناريندرا مودي رسميًا، اليوم الجمعة، رئيسًا للوزراء لولاية تاريخية ثالثة على التوالي.
وفاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 293 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدًا، كما فاز تحالف الهند بقيادة حزب المؤتمر الوسطي بزعامة راهول غاندي بأكثر من 230 مقعدًا متجاوزًا التوقعات.
وصوت المشرعون من حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه، بما في ذلك حزب التيلجو ديسام (TDP)، وجاناتا دال (المتحدون)، بالإجماع لصالح مودي ليصبح الزعيم في الاجتماع الأول للتحالف بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج في الـ4 من شهر حزيران/يونيو الجاري.
وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر لـ"رويترز"، إن من المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين لرئيس الوزراء مساء يوم الأحد المُقبل.
وقالت وسائل إعلام هندية إن حلفاء حزب بهاراتيا جاناتا يتطلعون إلى منصب رئيس مجلس النواب، بينما من المتوقع أن يحتفظ الحزب نفسه بأربع وزارات رئيسية هي الخارجية والدفاع والداخلية والمالية.
تشكيل حكومة جديدة
ومن المقرر أن يجتمع مودي بعد ذلك مع الرئيس دروبادي مورمو في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ويقدم مطالبته بتشكيل حكومة جديدة، إذ قال متحدث باسم أحد حلفائه إن أداء اليمين الدستورية كان مقررًا مساء الأحد.
وهذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي يحتاج فيها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي إلى دعم الأحزاب الإقليمية لتشكيل الحكومة.
وتُعَد مفاوضات الائتلاف بمثابة ارتداد إلى حقبة ما قبل العام 2014، عندما وصل مودي إلى السلطة بأغلبية مطلقة لحزب بهاراتيا جاناتا، إذ كان شركاء التحالف يتساومون على المناصب والفوائد.