البيت الأبيض: ليس لدينا ما نعلنه بشأن مقابلة بايدن لنتنياهو في واشنطن

أحجم البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن الكشف عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور واشنطن الشهر المقبل لإلقاء خطاب في الكونغرس.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مصورة "ليس لدي ما أعلنه اليوم" مضيفًا أن الرجلين على تواصل مستمر، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".