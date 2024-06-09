البيت الأبيض: ليس لدينا ما نعلنه بشأن مقابلة بايدن لنتنياهو في واشنطن
أحجم البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن الكشف عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور واشنطن الشهر المقبل لإلقاء خطاب في الكونغرس.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مقابلة مصورة "ليس لدي ما أعلنه اليوم" مضيفًا أن الرجلين على تواصل مستمر، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس في 24 يوليو/ تموز.
وعبر مستشار الأمن القومي الأمريكي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل زيارة نتنياهو لواشنطن، مؤكدًا أن على حركة حماس أن تقول ببساطة "نعم" وتوافق على المقترح المطروح على الطاولة لتحقيق ذلك.
وبايدن مؤيد قوي لإسرائيل في حربها على حركة حماس في قطاع غزة، لكن علاقتهما شهدت توترا بسبب سلوك إسرائيل في الحرب.