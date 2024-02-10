بعد "الفيلق".. إفريقيا الوسطى تكشف عن مشروع عسكري روسي جديد
لا يقتصر نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتزايد في منطقة الساحل الإفريقي فحسب، بل أن موسكو على وشك بناء قاعدة عسكرية روسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفق موقع "دويتشه فيله" الألماني، الجمعة.
وتضرب جمهورية إفريقيا الوسطى نموذجاً مثالياً عندما يتعلق الأمر بترسيخ نفوذ روسيا في إفريقيا؛ ففي عام 2018، قررت بناء علاقات أقوى مع موسكو ووقعت اتفاقية دفاعية.
ويُفترض أن تكون الخطوة التالية افتتاح قاعدة عسكرية روسية رسمية مجهزة في بلدة بيرينجو الجنوبية بإفريقيا الوسطى، لتلبية احتياجات 10 آلاف جندي، حيث تمتلك بيرينجو مطارا ومنشآت ضرورية لتشغيل القاعدة.
ووفقاً لفيديلي غواندجيكا، الوزير ومستشار رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، فإن القاعدة ستكون بمثابة مركز للأنشطة في المنطقة بأكملها بسبب موقعها الإستراتيجي.
وأكد غواندجيكا للموقع الألماني، رغبتهم في رفع روسيا مستوى وجودها في جمهورية إفريقيا الوسطى حتى تتمكن من التدخل في حالة وجود مشاكل مع الإرهاب أو القادة الذين يريدون زعزعة استقرار النظام، مضيفا أن بلاده مستعدة لذلك والبدء في بناء القاعدة.
ووصف الناشط السياسي بول كريسنت بينينغا خطة جمهورية إفريقيا الوسطى بأنها مفارقة. وقال "لدينا انطباع بأننا قمنا للتو بتغيير الحكام ولم نترك فرنسا إلا لننحنِ لروسيا".
وكانت مجموعة "فاغنر" تخدم مصالح روسيا في إفريقيا بشكل غير رسمي، ولكن مع انهيار فاغنر، أطلق بوتين فيلقاً إفريقيا جديداً، مع نشر جنود رسمياً في بوركينا فاسو.
وأصبحت العلاقات بين بوركينا فاسو وبوتين أكثر عمقا ووضوحا مؤخرا، عندما قررت موسكو مساعدة المجلس العسكري في البلاد على الخروج بإرسال 100 عسكري إلى واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حتى مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
الوحدة الجديدة، على عكس فاغنر، ستكون الآن تابعة مباشرة لوزارة الدفاع الروسية وسيتم أيضا إرسال 200 جندي آخر قريبًا إلى المنطقة.
وأشاد أنصار المجلس العسكري في واغادوغو بوصول الجنود الروس.
ووفقا للمؤرخة الروسية إيرينا فيلاتوفا، الأستاذة الفخرية بجامعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، فإن الهيكل العسكري الجديد مخصص للانتشار في خمس دول إفريقية، هي بوركينا فاسو وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والنيجر.
وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، فإن روسيا هي الشريك الجديد المفضل لديهم، حسبما قالت فيلاتوفا.
وأضافت: "بوتين مهتم للغاية بإفريقيا، وخاصة غرب إفريقيا. ووفقاً للرواية الغربية، فإن روسيا معزولة، لكن بوتين يستطيع أن يظهر أن إفريقيا تدعمه".
وتابعت فيلاتوفا أنه من الناحية العملية، تأمل روسيا في إنشاء الفيلق الإفريقي كأداة للشؤون الخارجية.