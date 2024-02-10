بعد "الفيلق".. إفريقيا الوسطى تكشف عن مشروع عسكري روسي جديد

لا يقتصر نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتزايد في منطقة الساحل الإفريقي فحسب، بل أن موسكو على وشك بناء قاعدة عسكرية روسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفق موقع "دويتشه فيله" الألماني، الجمعة.

وتضرب جمهورية إفريقيا الوسطى نموذجاً مثالياً عندما يتعلق الأمر بترسيخ نفوذ روسيا في إفريقيا؛ ففي عام 2018، قررت بناء علاقات أقوى مع موسكو ووقعت اتفاقية دفاعية.

ويُفترض أن تكون الخطوة التالية افتتاح قاعدة عسكرية روسية رسمية مجهزة في بلدة بيرينجو الجنوبية بإفريقيا الوسطى، لتلبية احتياجات 10 آلاف جندي، حيث تمتلك بيرينجو مطارا ومنشآت ضرورية لتشغيل القاعدة.

ووفقاً لفيديلي غواندجيكا، الوزير ومستشار رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، فإن القاعدة ستكون بمثابة مركز للأنشطة في المنطقة بأكملها بسبب موقعها الإستراتيجي.