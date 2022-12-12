لليوم الثاني.. إغلاق طرق واشتباكات بين الصرب والشرطة شمال كوسوفو

أغلق محتجون صرب في شمال كوسوفو، الأحد، طرقا رئيسية لليوم الثاني، عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال المساء بعد اعتقال شرطي صربي سابق، وسط تصاعد التوتر بين الأقلية الصربية والسلطات.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، رد الصرب في شمال كوسوفو، وهو معقل للقومية الصربية، بمقاومة عنيفة لخطوات من بريشتينا يعتبرونها مناهضة للصرب.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي للتحقق من سيادة القانون في كوسوفو (يوليكس)، وهي بعثة معنية بتسيير دوريات للأمن في شمال كوسوفو، إن قنبلة صوتية أُلقيت على إحدى مركباتها المدرعة في المنطقة مساء السبت دون أن تؤدي إلى سقوط مصابين.