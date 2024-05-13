"القواعد الفرنسية".. عنوان أزمة جديدة بين النيجر وبنين

وأضاف ويلفريد لياندر هونجبيدجي "القاعدة العسكرية ليست إبرة في كومة قش"، داعيًا تياني لاستغلال الأقمار الصناعية مع حلفائه العسكريين الحاليين للتحقق مما إذا كانت لديهم قاعدة أجنبية، وأيضًا ارسال ممثلي وسائل الإعلام المستقلة للوقوف عن كثب عند الأمر.

وجاء رد الجهات الرسمية في بنين على رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين الذي كان محاطًا ببعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ووزير النفط، مرجعًا السبب في إبقاء بلاده الحدود مع بنين مغلقة، إلى أسباب أمنية.

وقال المسؤول النيجري، إن لديه دليلًا على "وجود 5 قواعد فرنسية في بنين ستؤوي إرهابيين سيأتون لزعزعة استقرار" النيجر وفق زعمه. وأوضح الأمين زين بأن القوات الفرنسية تتمركز في أكثر من أربع مناطق حدودية بين النيجر وبنين "بهدف زعزعة استقرارنا"، لافتًا إلى أن الحدود ستظل مغلقة إذا لم يتم معالجة هذا الأمر.

وقال أيضًا:" لقد رفضنا مغادرة القوات الفرنسية من النيجر باتجاه بنين، وسمحنا لهم بالتوجه نحو تشاد، لكنهم عادوا ليتمركزوا على حدودنا مع بنين".

وفيما يتعلق بمنع تصدير النفط الخام من النيجر عبر بنين، قال الأمين زين:" إن النيجر ملتزمة بالاتفاقية الموقعة مع الصين ودولة بنين"، في حين أن الأخيرة خرقت الاتفاقية التي تؤكد أنها "ليس من حق دولة بنين تغييرها أو تعديلها أو إلغاؤها بأي شكل من الأشكال دون موافقة الأطراف المعنية".