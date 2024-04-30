إيران تلاحق نشطاء بسبب رفضهم الهجوم على إسرائيل
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء وملاحقة عدد من النشطاء على شبكة الإنترنت بسبب رفضهم للهجوم الذي شنَّه الحرس الثوري على إسرائيل في الـ13 من أبريل/نيسان الجاري.
وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، "أنه تم فتح 5 قضايا بخصوص استدعاء بعض النشطاء، بسبب تهديد الأمن العام بالتزامن مع عمليات "الوعد الصادق".. والقضايا لا تزال قيد التحقيق".
واعتبر جهانغير، أن هؤلاء النشطاء عرَّضوا الأمن العام في إيران للخطر بالتزامن مع العمليات العسكرية ضد إسرائيل، بينما لم يكشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية عن هوية الأشخاص الذين تم استدعاؤهم من قِبل السلطات الرسمية.
وعقب الهجوم الإيراني الذي تمَّ اعتراضه من قِبل إسرائيل، شنَّت الأخيرة قبل أسبوعين هجومًا على القاعدة الجوية الثامنة في محافظة أصفهان وسط إيران.
وقالت طهران إن الهجوم تمَّ تنفيذه بثلاث طائرات صغيرة مسيرة وتم اعتراضها، مشيرة إلى أن الهجوم لم يُلحِق أضرارًا بالمنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.