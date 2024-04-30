إيران تلاحق نشطاء بسبب رفضهم الهجوم على إسرائيل

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء وملاحقة عدد من النشطاء على شبكة الإنترنت بسبب رفضهم للهجوم الذي شنَّه الحرس الثوري على إسرائيل في الـ13 من أبريل/نيسان الجاري.

وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، "أنه تم فتح 5 قضايا بخصوص استدعاء بعض النشطاء، بسبب تهديد الأمن العام بالتزامن مع عمليات "الوعد الصادق".. والقضايا لا تزال قيد التحقيق".