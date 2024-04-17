قوات السلام الروسية تبدأ بالانسحاب من "قره باغ"‎

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأربعاء، أن قوات السلام التابعة لها المنتشرة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني بدأت مغادرة المنطقة، وفقا لوكالة "الأناضول".

جاء ذلك، في معرض رد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، على أسئلة الصحفيين بالعاصمة الروسية موسكو.

ومجيبا على سؤال بشأن صحة أنباء انسحاب الوحدات العسكرية الروسية المنتشرة في إقليم "قره باغ"، قال بيسكوف: "نعم، هذا صحيح بالفعل".

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يومًا أعلنت روسيا في 10 نوفمبر، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

كما نص القرار على نشر قوات عسكرية روسية لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم.