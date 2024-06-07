غانتس يلوّح بـ"عملية عسكرية" إسرائيلية ضد ميليشيا حزب الله

لوّح الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بشن عملية عسكرية ضد ميليشيا حزب الله، في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي، من شأنه وضع حد للتهديدات، ويسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن تصريح غانتس جاء عقب مكالمة هاتفية أجراها، اليوم الجمعة، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وخلال الاتصال الهاتفي مع الوزيرة الألمانية، دعا غانتس الأسرة الدولية إلى "ممارسة الضغوط على حركة "حماس"؛ لكي توافق على إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى".

وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن غالبية أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، ما عدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لم يطلعوا على خطط الحرب الموسعة في لبنان بشكل كامل ورسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كابينت إدارة الحرب عقد جلستين فقط مع التركيز على هذه الحرب المحتملة، فيما ذكرت أوساط سياسية أن الوضع الحالي الذي يزيد فيه احتمال اندلاع حرب شاملة، إلى جانب عدم معرفة التفاصيل من قبل أعضاء المجلس، وهو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات بشأن الحرب، يثير إشكالية معينة.