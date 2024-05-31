روسيا تعلن سيطرتها على 880 كيلومتراً مربعاً في أوكرانيا منذ بداية العام

سيطر الجيش الروسي على 880 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الأوكرانية منذ بداية عام 2024، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة.

وقال بيلوسوف خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمدينة ألماتا الكازاخستانية، إن "القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية على التراجع 8-9 كم في مناطق مهمة بمقاطعة خاركوف" مؤكدًا أن التقدم يجري على جميع المحاور، إذ تمت السيطرة على 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو/أيار، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن "القوات الروسية اعترضت أكثر من ألف مسيرة، وأكثر من 250 صاروخ "هيمارس" و"فامبير" و50 صاروخ "أتاكمز" خلال شهر مايو"، مثلما صدت هجومًا كبيرًا على جسر القرم بـ 10 صواريخ "أتاكمز" خلال الأسبوع الماضي.