السلطات البريطانية تحقق في حادثة طعن صحفي إيراني

أعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً في حادثة طعن تعرّض لها صحفي يعمل بمؤسسة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية في لندن أمس الجمعة.

وقالت الشرطة إن محققين بريطانيين في مجال مكافحة الإرهاب بدأوا التحقيق في الحادثة وسط مخاوف من أن يكون استهداف الصحفي تم بسبب وظيفته.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، تعرض للهجوم وأصيب في ساقه في الحادث الذي وقع في ويمبلدون، جنوب غرب لندن، بعد ظهر أمس الجمعة.

وقال الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا، إن الضحية هي الصحفي الإيراني المعروف المقيم في بريطانيا بوريا زراعتي، الذي يقدم برنامجاً على شبكة الأخبار التلفزيونية الناطقة بالفارسية "إيران إنترناشونال" والتي تنتقد الحكومة الإيرانية.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها لا تعتقد أن إصاباته تهدد حياته، مضيفة أن حالته مستقرة.