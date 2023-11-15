بايدن يصل إلى سان فرانسيسكو عشية قمته المرتقبة مع شي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلى مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، عشية قمته المرتقبة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

ومن المقرّر أن يعقد الرئيسان الأمريكي والصيني الأربعاء قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام.

وتهدف هذه القمّة لإبقاء المنافسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تحت السيطرة، رغم ما يباعد بينهما من توترات تجارية وعقوبات وخلافات مرتبطة خصوصاً بقضية تايوان.