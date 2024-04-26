الصراع الانتخابي يحتدم حولها.. الذكاء الاصطناعي لتأمين الحدود الأمريكية

لجأت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتأمين حدودها مع المكسيك، حيث يمثل هذا الملف أحد الملفات الساخنة في الصراع الانتخابي الرئاسي.

وقال تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية، الجمعة، إن الهجرة والحدود موضوعان يفضّلهما الحزب الجمهوري لجذب الناخبين، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وأوضح التقرير أنّ إدارة بايدن أطلقت مشروعا لمراقبة الحدود وتأمينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه قبل عام، في أبريل 2023، أنشأ وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، أليخاندرو مايوركاس، فريقًا خاصًا مسؤولاً عن الذكاء الاصطناعي.

تحكّم أفضل

وقال الوزير: "نحن نتطلع إلى نشر الذكاء الاصطناعي للتحكم بشكل أفضل في الشحنات، وتحديد السلع التي تنتجها العمالة القسرية وإدارة المخاطر.

ويحسب الذكاء الاصطناعي الوزن والكتلة بناءً على ما تم الإعلان عنه ويكشف عن الحالات الشاذة في حمولة الشاحنات، كما تستخدم هذه التقنية أيضًا في التعرف على الحركات التي تكتشفها الكاميرات الآلية الموجودة على أبراج المراقبة، وتحلّل ما إذا كانت هذه التحركات لحيوانات برية أو مواش أو مركبات حرس الحدود أو تحركات غير عادية أو متكررة للمركبات، والتي قد تكون لمهاجرين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل سري، أو تحركات لمهربيهم.