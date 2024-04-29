زيارة بلينكن للصين.. ملفات شائكة ونتائج غامضة

حفلت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الطويلة للصين، بملفات كثيرة وشائكة، أبرزها الموقف من موسكو، إلا أنها انتهت بنتائج غامضة وما زالت معلقة بانتظار التطورات المقبلة.

واستغرقت زيارة بلينكن ثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعنوان عريض "العلاقات الثنائية والتعاون".

وقد حمّلت واشنطن وزير خارجيتها الكثير من الملفات لحسمها مع بكين، وعلى رأسها "العلاقات مع روسيا".

ويرى خبراء روس حاورتهم "إرم نيوز" أن هدف الزيارة في المقام الأول هو تثبيت وجهة نظر الولايات المتحدة لدى الصين حول النقاط الخلافية، خاصة بشأن التقارب مع روسيا، وفي الوقت نفسه التهديد بإجراءات عقابية إذا استمر حبل الود بين بكين وموسكو.

ورأى آخرون أن الولايات المتحدة وجهت العديد من الملاحظات للصين وسجلت الردود لترتيب تفاصيل الحملة الغربية التي يتم تجهيزها ضد الصين، رابطين هذا الأمر بمساعي واشنطن لإنهاء ملف الحرب في غزة وإعادة توجيه أنظار العالم نحو روسيا والصين.