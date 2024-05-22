رئيس الوزراء البريطاني يدعو لانتخابات عامة مبكرة

وبعد 14 عاما من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم توالي خمسة رؤساء وزراء على الحكم في ثماني سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر، المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاما، للوصول إلى "داونينغ ستريت".

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال، يسار الوسط، نال حوالي 45% من نوايا التصويت متقدما بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20% و25%، وعلى حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة والمناخ (12%).

ومن خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة في كل الدوائر الانتخابية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعماليين.