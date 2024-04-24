في إطار "دبلوماسية الظل".. ترامب يلتقي رئيس الوزراء الياباني السابق
التقى المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو في نيويورك الثلاثاء، بحسب ما أفاد مساعدو ترامب.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنّ الرجليْن التقيا في برج ترامب في نيويورك، إذ يحاكم المرشح الجمهوري حاليا بتهمة تزوير سجلات تجارية للتستر على علاقة غرامية مع نجمة أفلام إباحية.
وقال ترامب خلال استقباله تارو آسو، بحسب مقطع فيديو نشره فريق حملته على شبكات التواصل الاجتماعي، "إنه رجل محترم جدا في اليابان وخارجها، شخص أقدّره وأعرفه".
وأضاف "نتبادل مشاعر التقدير وسنتحدث عن اليابان والولايات المتحدة اليوم وأشياء أخرى كثيرة".
وينشغل المرشح الجمهوري بعيدا عن محاكمته في إدارة "دبلوماسية ظل" بينما يخوض حملته للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل.
وفي الأسابيع الأخيرة، التقى ترامب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون والرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
ولا يزال آسو، الذي كان حليفا مقربا من رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، يتمتع بثقل كبير في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني.
ودون الإشارة بشكل مباشر إلى اجتماعه مع آسو، أعرب ترامب أمس عن غضبه بشأن سعر الصرف بين الين والدولار، إذ وصل الدولار في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاما في مقابل العملة اليابانية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "الأمر يبدو جيدا بالنسبة للأغبياء، لكنه كارثة لصناعيينا وغيرهم" وفق تعبيره.
وفي طوكيو رفض كبير المتحدثين باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي التعليق على "هذه الأنشطة التي لا تشارك فيها الحكومة"، وفق تعبيره، مكررا بذلك تصريحا لوزير الخارجية الياباني.
وردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين ترامب ووزير في الحكومة اليابانية، قال هاياشي إنه "لا خطط في هذا الشأن حاليًّا".
وفي وقت سابق الشهر الحالي التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن وأعلنا عن أكبر تعزيز على الإطلاق للعلاقات الدفاعية بين بلديهما.
واستقبل بايدن كيشيدا "بحفاوة كبيرة" وأكد خلال مأدبة عشاء رسمية أهمية اليابان كحليف رئيسي في وجه بكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقد أعلن بايدن وكيشيدا حينها عن "خطط لإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان، بهدف جعل القوات الأمريكية واليابانية أكثر قدرة على مواجهة التهديدات مثل غزو صيني محتمل لتايوان"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.