في إطار "دبلوماسية الظل".. ترامب يلتقي رئيس الوزراء الياباني السابق

التقى المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو في نيويورك الثلاثاء، بحسب ما أفاد مساعدو ترامب.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنّ الرجليْن التقيا في برج ترامب في نيويورك، إذ يحاكم المرشح الجمهوري حاليا بتهمة تزوير سجلات تجارية للتستر على علاقة غرامية مع نجمة أفلام إباحية.

وقال ترامب خلال استقباله تارو آسو، بحسب مقطع فيديو نشره فريق حملته على شبكات التواصل الاجتماعي، "إنه رجل محترم جدا في اليابان وخارجها، شخص أقدّره وأعرفه".

وأضاف "نتبادل مشاعر التقدير وسنتحدث عن اليابان والولايات المتحدة اليوم وأشياء أخرى كثيرة".

وينشغل المرشح الجمهوري بعيدا عن محاكمته في إدارة "دبلوماسية ظل" بينما يخوض حملته للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وفي الأسابيع الأخيرة، التقى ترامب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون والرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ولا يزال آسو، الذي كان حليفا مقربا من رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، يتمتع بثقل كبير في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني.