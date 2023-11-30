هل ينجح رهان فرنسا على موريتانيا للعودة إلى الساحل الأفريقي؟

تُركز فرنسا على موريتانيا بعد تحسن العلاقات معها في إطار سعيها المستمر منذ أشهر للعودة إلى الساحل الأفريقي الذي خسرته لصالح أطراف أخرى أهمها روسيا التي تتحالف مع المجالس العسكرية المنبثقة عن انقلابات في دول مثل بوركينافاسو ومالي.

وتثير رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد الغزواني الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال نواكشوط، تساؤلات عن قدرة باريس على استغلال عودة الدفء لعلاقاتها مع نواكشوط لاسترجاع نفوذها في الساحل الأفريقي.

وقال ماكرون في الرسالة: "أشيد بالتزام موريتانيا الحازم من أجل السلام والأمن في منطقة الساحل الأفريقي التي تواجه أزمة ديمقراطية وأمنية غير مسبوقة.. كونوا على يقين بشأن تعبئة فرنسا وشركائها، من أجل أمن واستقرار المنطقة".