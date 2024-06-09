بينهم قيادي بارز.. الصومال يعلن مقتل 47 من "حركة الشباب"

غارة جوية تقضي على قيادي بارز

وبحسب الوكالة، لقي 18 عنصرا من "حركة الشباب" مصرعهم، كما صودرت آليات ومعدات عسكرية كانت بحوزتهم، عقب نصب كمين آخر لهم بين منطقة "علي يبال" ومقر ناحية "عيل طير".

كما قتل 20 آخرون من عناصر "الشباب"، بينهم قيادي بارز، في غارة جوية بالمنطقة.

ومن جانب آخر، أشار البيان إلى مقتل "5 من الجيش والأبطال المحليين الذين ضحوا بحياتهم لتدمير العدو الذي اعتدى على الشعب والوطن".

وأكد أن "الجيش ما زال يلاحق بقايا الشباب الهاربين من العدالة خارج المدينة، بما في ذلك المصابين منهم".

وتأتي هذه العملية بعد أسبوعين من مقتل 20 عنصرا من مسلحي "حركة الشباب" في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي وشركاء دوليين في جبال "علمدو" بإقليم بونتلاند (شمال شرق).

وتخوض الحكومة منذ سنوات حربا ضد "حركة الشباب"، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وأفراد من الجيش والشرطة.

وتم طرد الحركة من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها ما تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.