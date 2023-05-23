رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تطورات سلبية قد تؤدي لعمل ضد إيران

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الجيش لديه القدرة على ضرب إيران، وذلك على خلفية التقدم في برنامجها النووي.

وأضاف، خلال كلمة له في مؤتمر هرتسيليا المنعقد في جامعة ريخمان، أنه "تم ردع حزب الله كثيرا عن حرب شاملة ضد إسرائيل"، بحسب موقع "واللا" العبري.

وأشار هاليفي أن "إيران أحرزت تقدمًا في تخصيب اليورانيوم في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى. إننا ندرس عن كثب المجالات الأخرى في الطريق لامتلاك القدرة النووية، وهناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى العمل ضدها، لدينا القدرة على ضرب إيران، ولسنا غير مبالين بما تحاول إيران القيام به، ومن الصعب على إيران أن تظل غير مبالية بالخط الذي نتخذه".