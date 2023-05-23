رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تطورات سلبية قد تؤدي لعمل ضد إيران
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الجيش لديه القدرة على ضرب إيران، وذلك على خلفية التقدم في برنامجها النووي.
وأضاف، خلال كلمة له في مؤتمر هرتسيليا المنعقد في جامعة ريخمان، أنه "تم ردع حزب الله كثيرا عن حرب شاملة ضد إسرائيل"، بحسب موقع "واللا" العبري.
وأشار هاليفي أن "إيران أحرزت تقدمًا في تخصيب اليورانيوم في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى. إننا ندرس عن كثب المجالات الأخرى في الطريق لامتلاك القدرة النووية، وهناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى العمل ضدها، لدينا القدرة على ضرب إيران، ولسنا غير مبالين بما تحاول إيران القيام به، ومن الصعب على إيران أن تظل غير مبالية بالخط الذي نتخذه".
ولفت هاليفي إلى أنه "في الجانب الإقليمي، إيران معنية بكل أمر من حولنا، في المعرفة والمال. وكل عدو نلتقيه له بصمة إيرانية بطريقة أو بأخرى".
وبحسب هاليفي: "تم ردع حزب الله للغاية عن حرب شاملة ضد إسرائيل. فهو يعتقد أنه يفهم كيف نفكر. وهذا التفكير يدفعه إلى الجرأة والتحدي لنا، فهو متأكد من أنها لن تؤدي إلى حرب. وأنا أرى بذلك بأنه طريقة جيدة لخلق المفاجآت".
واعترف بأن "الحملة في عمق الساحة الشمالية ستكون صعبة. وسنعرف كيف نتعامل معها، لكنها ستكون صعبة. وستكون أصعب سبع مرات على لبنان وأكثر من ذلك على حزب الله".
كما تطرق هاليفي إلى الخلافات الداخلية التي تعصف بإسرائيل، بسبب التعديلات القضائية، وتحدث عن الجيش الشعبي، قائلا: "أريد أن أقول هنا بوضوح شديد: إنه الشخص الذي يمكّن الجيش الإسرائيلي من الحصول على سلسلة قيادة عالية الجودة مع التركيز على القتال. أولئك الذين يعتقدون أنه من الممكن إيقاف نموذج التجنيد الإجباري، يجب أن يأخذوا في الحسبان أننا سنشهد انخفاضًا في جودة الخدمة في الجيش. وسيكون هناك ضرر غير مسؤول في المكان الذي نعيش فيه".
وفيما يتعلق بقانون التجنيد والخلاف مع السكان المتدينين، قال هاليفي: "إنني أدعو السكان المتدينين وقيادتهم إلى تشجيع المزيد في كل مرة على التجنيد الإجباري. ولدينا طرق استثنائية لذلك".