قريبًا إلى أوكرانيا.. هل تغير صواريخ "أتاكمز" المعادلة على الأرض؟

من المقرر أن تبدأ واشنطن فور توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بعد إقرارها من مجلس الشيوخ، توريد صواريخ "أتاكمز" التي يبلغ مداها 300 كم، وفق ما كُشف عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر.

وتعليقًا على هذه الخطوة، رأى خبراء روس أن حزمة الجديدة قد تؤثر بالفعل على الجبهة، لكن الأمر "يحتاج للوقت" لتبدأ ظواهر التأثير.

فيما عبر آخرون عن اعتقادهم أن الحزمة المنتظرة وما تحتويها من صواريخ بعيدة المدى "لن تطيل سوى أمد الحرب والمزيد من الضحايا الأوكران".

صواريخ بعيدة المدى

اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية نيكولاي ياكوشيف، أن "صواريخ أتاكمز التي يتم الحديث عنها لن تصل لأوكرانيا لأول مرة فهناك دفعات وصلت منها ربما بدون ضجة إعلامية وفعليا استطاعت روسيا إسقاطها؛ لذلك هذه ليست المرة الأولى التي ستتعامل بها أنظمة الدفاع الجوي الروسية مع هذه الصواريخ".

واستدرك: "لكن بالتأكيد وجود هكذا صواريخ له دلالات أولها أن مداها سيغطي كل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في دونباس وجزء من شبه جزيرة القرم، يعني أن التركيز الأوكراني سيكون على ضرب الخطوط الخلفية للقوات الروسية، وكذلك سيصبح جسر القرم تحت التهديد مرة أخرى".