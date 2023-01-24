تقرير: أمريكا "قلقة" من أنشطة شركات صينية بشأن حرب أوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، رصدت أنشطة "مقلقة" لشركات صينية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: "الولايات المتحدة لاحظت بعض الأنشطة المقلقة من قِبل شركات صينية فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وستستمر في التواصل مع الحكومة الصينية لإبلاغها بأي تداعيات بشأن تقديم دعم مادي للغزو الروسي".