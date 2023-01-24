تقرير: أمريكا "قلقة" من أنشطة شركات صينية بشأن حرب أوكرانيا
أفادت وكالة "رويترز"، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، رصدت أنشطة "مقلقة" لشركات صينية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: "الولايات المتحدة لاحظت بعض الأنشطة المقلقة من قِبل شركات صينية فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وستستمر في التواصل مع الحكومة الصينية لإبلاغها بأي تداعيات بشأن تقديم دعم مادي للغزو الروسي".
وأضاف المصدر: "الولايات المتحدة لاحظت بعض المساعدات العسكرية غير المميتة والدعم الاقتصادي من تلك الشركات الصينية الذي لا يصل إلى حد التهرب بالجملة من العقوبات".
وتابع المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بتلك الأنشطة أم لا".