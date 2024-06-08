مدرسة أمريكية تحقق في حذف صور طلاب يهود من الكتاب السنوي

وقال المشرف فيكتور فاليسكي: "أنا واثق من أن تحقيق المحامي المستقل سيكشف الحقيقة". "لقد مُنحوا السلطة الكاملة للتحقيق في كل ما يحتاجون إلى التحقيق فيه".

وقد اعتذر المشرف سابقًا عن "الأذى والألم والمعاناة التي سببها هذا الحدث لطلابنا اليهود"، وقدم اعتذارًا منفصلًا للطلاب المسلمين.

وفي بيان، وصف عمدة "إيست برونزويك"، براد كوهين، ما حدث بأنه "عمل صارخ معادٍ للسامية"، وقال إن التحقيق يجب أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت جريمة كراهية تستحق المحاكمة. وقال: "ليس للكراهية مكان في إيست برونزويك، ولن يتم التسامح مع معاداة السامية".

من جهته دعا مكتب نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى إجراء "تحقيق شفاف وعادل". وقالت المتحدثة باسم الوزارة آية العمروسي في بيان، إن حادثة الكتاب السنوي "أثارت ردود فعل شنيعة ضد بعض الطلاب المسلمين، الذين لم يكن لديهم علم بإساءة استخدام صورهم".