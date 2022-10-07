أمريكا توافق على صفقة محتملة لبيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار

وقالت الوزارة "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة تهديدات حالية ومستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد عناصر خبيثة في المنطقة وتحسين التوافق مع أنظمة تشغلها القوات الأمريكية ودول خليجية أخرى"