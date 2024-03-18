ما صحة استحواذ مقرب من خامنئي على أراضٍ شاسعة شمال طهران؟

وفي كتاب موجه إلى المدعي العام في طهران، أعلن كاظم صديقي أنه تمت "دون علمه" عملية نقل هذه الأرض التي تبلغ مساحتها عدة آلاف من الأمتار.

وقال صديقي: "كان من المفترض أن ينشأ على هذه الأرض، التي تبلغ مساحتها 4200 متر، مجمع ثقافي لحوزة الخميني الدينية"، معتبرًا أن التوقيع الذي ظهر في الوثيقة ونشرته وسائل إعلام محلية "مزوَّر".

وألقى إمام طهران المؤقت مسؤولية جميع الانتهاكات على عاتق شخص "كانت تثق به الجماعة من قبل"، لكنه تصرف في هذه الحالات بالتعسف.

كما طلب "صديقي" من النظام القضائي التحقيق في شكواه الرسمية ضد الشخص المذكور، والجهات الفاعلة الأخرى في هذه القضية، بغض النظر عن "سجلاته القضائية وألقابه السياسية الاجتماعية"، فقط باعتباره "مواطنًا".

انتقادات وسخرية

كاظم صديقي تلقَّى انتقادات واسعة النطاق، واعتبره العديد من النقاد أنه المسبب الرئيس لهذه الحادثة، إما عن غير قصد أو عن قصد، ورفضوا تصريحاته.

وكتب الناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي عبر منصة "إكس": "صديقي قال إن مزورًا دمر الأرض باسمنا؛ إن كان صادقًا فتلك مصيبة كبرى لجهله، وإن كان كاذبًا فذلك أسوأ بمائة مرة".