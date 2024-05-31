"الردع النووي" رد روسيا على توسع محتمل للصواريخ الأمريكية

يتعمق الحديث عن التصعيد والصراع النووي بين القوى العظمى ويأخذ خطوات متلاحقة بين الغرب وأمريكا من جهة، وروسيا من جهة أخرى، حتى أن الصين هي الأخرى باتت معنية بهذا التصعيد.

وفي آخر تصريح روسي عن طبيعة الرد على نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو "سيكون حتماً عليها التخلي عن القيود أحادية الجانب التي تفرضها على نفسها طواعية بعد انسحاب واشنطن من معاهدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى (عام 2019)".

وأوضح لافروف أن روسيا "لا تستبعد إجراء خطوات في مجال الردع النووي لأن الصواريخ الأمريكية إذا نشرت بالقرب من روسيا ستكون قادرة على تغطية مواقع القيادة العسكرية والقوات النووية الروسية".

ردع نووي

وقال غينادي بانارين الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، لـ"إرم نيوز"، إن روسيا "جادة في اتخاذ خطوات إلى الأمام في ردعها النووي، والكلام عن هذا ليس للتهديد فقط، وإحدى الخطوات هي المناورات النووية التي انطلقت في روسيا قبل أيام".

وأضاف: "لكن المناورات وحدها ليست بمثابة خطوة نهائية، بل هي مجرد رسالة، وإذا ما كان الرد الغربي إيجابياً على هذه الرسالة ستكون تمهيداً لخطوات أخرى".

وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها روسيا قال بانارين إن "أي خطوة بهذا المجال يجب أن تأتي بقرار من بوتين، والذي كان واضحاً في آخر حديث له حول هذا الموضوع بضرورة الحذر وفهم العواقب داخل الغرب على الطريقة التي يتعاملون بها تجاه روسيا وإن أي تهديد حقيقي لموسكو سيواجه بتهديد حتى وإن كان في المجال النووي".